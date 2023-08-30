اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:32 م
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رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لشخصين

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:20 م
رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لشخصين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، على منح الجنسية المصرية لكل من زياد أحمد سعد “سورى الجنسية” من مواليد دمشق بتاريخ 26-1-1962، ومرعى فرج إبراهيم خالد "ليبي الجنسية من مواليد الأنبار 2-1-1988.
 
  ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة، بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 244 لسنة 1996 بإنشاء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، وذلك بإضافة كليتي: التغذية وتكنولوجيا الغذاء، والعلوم التربوية والمعلوماتية الدولية، إلى كليات الجامعة.
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2022 بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة بني سويف الأهلية"، وذلك بإضافة كلية "علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء" إلى كليات الجامعة.
 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالي مساحة تصل إلى نحو 87361.49 فدان، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
 
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منح الجنسية المصرية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

العفو عن بعض المحكوم عليهم



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