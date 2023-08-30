رئيسة المجلس القومى للمرأة تصل البحيرة لتفقد مشروعات تنمية الأسرة المصرية

وصلت منذ قليل، الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، لمحافظة البحيرة، حيث كان فى استقبالها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالبحيرة، إضافة إلى أعضاء المجلس القومى للمرأة بالبحيرة.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج زيارة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، تفقد عدد من الأنشطة والفعاليات المختلفة التى ينفذها المجلس بالمحافظة فى إطار المشروع القومى لتنمية الاسرة المصرية مثل مطبخ المصرية، والمحاكاة البنكية (تحويشة فى بنك)، ومأمورية إصدار بطاقات الرقمى القومى للسيدات.

كما يتضمن برنامج الزيارة القيام بجولة تفقدية لاحدى القرى ضمن حملة طرق الأبواب "بلدى امانة" يرافقها بعض أعضاء فرع المجلس وبعض الرائدات الريفيات بالمحافظة، وحضور أمسية الأسرة المصرية.

كما يتضمن برنامج الزيارة التوجه لمعهد الاورام لتفقد مبادرة "هى صحة مصر" للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وتفقد مطبخ المصرية بفندق دمنهور السياحى، كما سيتم زيارة مركز شباب الجرادات بأبو حمص لتفقد بعض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية لمشغل قرية بطورس.

وعلى هامش الزيارة سيتم عقد ندوة ثقافية بعنوان سفيرة المحبة والسلام وذلك ضمن فعاليات حملة بلدى أمانه إلى جانب حضور أمسية الأسرة المصرية بمجمع دمنهور الثقافى.