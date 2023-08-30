دهانات الجزيرة تحوّل الساحل الشمالي إلى لوحة صيفية مليئة بالألوان "لون صيفك"

مع ضوء شمس الصيف الذهبي على سواحل الساحل الشمالي، قامت دهانات الجزيرة ببداية رحلة استثنائية، مزجت فيها بين ألوان متجددة وإلهام إبداعي من خلال حملتها "لون صيفك" خلال شهر أغسطس 2023. شكّلت هذه المبادرة المذهلة المشهد الساحلي إلى لوحة ملونة، دمجت فيها المجتمعات في احتفال بالفن والتصميم والإبداع.

لوحة من النشاطات والمشاركة

من شواطئ Lakeyard في هاسيندا باي إلى قلب العلمين في North Square Mall بالعلمين وروعة الهدوء في Mountain View برأس الحكمة، لونت حملة "لون صيفك" وجهات متعددة في الساحل الشمالي. حيث شهد كل موقع عرضًا مذهلاً للألوان، و دُعي المشاركون للانطلاق في رحلة فنية.

جناح مليء بالإبداع

كشفت دهانات الجزيرة عن جناح مليء بالأوان في هذه المواقع البارزة، لجذب زائري هذه الأماكن المميزة. حيث صُمم هذه الجناح ليكون مركزًا للإبداع، لدعوة الزوار إلى استكشاف إمكانيات لا حصر لها للألوان. تم تقديم أنشطة مشوقة ومسابقات اختيرت بعناية لبث روح الإبداع لدى كل مشارك.

تشكيلة متنوعة من الأنشطة والهدايا

ضجّت الحملة بمجموعة من الأنشطة التفاعلية، من عروض رسم مباشر إلى ورش عمل تعرّفت على سر الدمج المبهر للألوان. تُشجّع المشاركون على تحرير خيالهم والتفاعل مع مجموعة متنوعة من درجات الألوان، لتجربة قوة التحول الذي يمنحه الدهان بشكل مباشر. كعبارة عن إشارة تقدير لمشاركتهم، أضافت مجموعة واسعة من الهدايا المذهلة طبقة إضافية من الحماس.

التزام دهانات الجزيرة تجاه المجتمعات

أعرب أحمد طالب، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في دهانات الجزيرة، عن حماسه بشأن الحملة، مؤكدًا: "لون صيفك ليست مجرد حملة عن الدهانات، إنها احتفال بالإبداع والتواصل وفرصة للتعبير. مهمتنا كانت دائمًا أن نلهم ونمكّن الأفراد لخلق عالمهم، وهذه الحملة تؤكد على هذا الالتزام."

حملة "لون صيفك" لدى دهانات الجزيرة كانت أكثر من مجرد سلسلة من الفعاليات – بل كانت دعوة للتجمع معًا، والاحتفال بالفن والتفنن في إظهار التناسقات اللونية. من خلال نشر الفرح والإبداع والإلهام عبر الساحل الشمالي، رسمت دهانات الجزيرة لوحة من الذكريات ستبقى في قلوب الزوار.