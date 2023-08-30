خطوات استخراج اشتراك قطارات السكة الحديد ومسافات الركوب

كتب سيد الخلفاوى

مع اقتراب دخول المدارس والجامعات، يبحث الكثير من الطلبة على وسائل المواصلات المقرر اسقلالها يوميا، خاصة اذا كان من الطلاب الجدد بالجامعات، وتوفر الاشتراكات التى توفرها وزارة النقل بخطوط السكة الحديد الكثير على أولياء الأمور لما تشمله من تخفيض.

ويقدم "اليوم السابع" طرق إستخراج إشتراكات السكة الحديد ، سواء الطلبة او العاملين بالقطاع العام، والقطاع الخاص، وكذلك المسافات المسموح بها على الاشتراك على خطوط السكة الحديد.

يقوم طالب الإشتراك بإستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك نموذج 100 نقل، ويصرف من مكاتب الإشتراكات وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد لذلك ويتم اعتماد الصورة على نموذج 100 نقل، بخاتم شعار الجمهورية ويتم ختم الصورة الشخصية الأخرى بختم الجهة الإدارية من الخلف، على أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الاشتراك.

استخراج اشتراكات الطلبة : تصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه فقط بالدرجة الثانية المميزة حتى نهاية الدراسة.

يقوم طالب الاشتراك باستيفاء البيانات المطبوعة بطلب الاشتراك نموذج 256 المعدل ويصرف من مكاتب الاشتراكات وتثبيت صورته الشخصية بالمكان المحدد لذلك ويتم إعتماد الصورة على النموذج بخاتم شعار الجمهورية ويتم ختم الصورة الشخصية الأخرى بخاتم المدرسة أو الجامعة من الخلف، على أن تكون البيانات الواردة بطلب الاشتراك مطابقة للبيانات الشخصية أو العائلية لطالب الاشتراك

تقسيم الإشتراكات طبقاً لنوع الاشتراك

اشتراك الطلبة: تصرف هذه الاشتراكات للطلبة المنتظمين بالمدارس والجامعات وطلبة الانتساب الموجه بالدرجة الثانية المميزة بحد اقصى 400 كم

القطاع العام: وهو يصرف للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام ويشترط لصرفه استيفاء كافة بيانات طالب الإشتراك واعتماد الجهة الإدارية التابع لها الموظف وختم النموذج بختم الجهة شعار الجمهورية بحد أقصى مسافة الاشتراك 500 كم

قطاع خاص: وهو يصرف للعاملين بالقطاع الخاص وهو مدعم بنسبة ويشترط لصرفه إستيفاء كافة بيانات طالب الاشتراك فقط بحد أقصى مسافة الإشتراك 500 كم

الاشتراكات الكيلو مترية: وهو عبارة عن مسافة محددة يتم السفر بها فى خلال مدة زمنية محددة فى الاتجاه الذى يرغب حامل الاشتراك حسب الدرجة المستخرج بها.