حزمة حوافز للمستثمرين ضمن قرارات الرئيس السيسى بتوطين الصناعة

كتب أمين صالح

سمحت القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين الصناعة المصرية، بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

ونستعرض فيما يلى حزمة من الحوافز التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصناعية المستهدفة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:

1- الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.