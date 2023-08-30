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حال تنفيذ المشروع فى نصف المدة..

حزمة حوافز للمستثمرين ضمن قرارات الرئيس السيسى بتوطين الصناعة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:00 ص
حزمة حوافز للمستثمرين ضمن قرارات الرئيس السيسى بتوطين الصناعة الحوار الوطني - أرشيفية
كتب أمين صالح

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سمحت القرارات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين الصناعة المصرية، بإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
 
ونستعرض فيما يلى حزمة من الحوافز التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصناعية المستهدفة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
 
1- الإعفاء من كل أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.
 
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
 
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
 
4- التوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.

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