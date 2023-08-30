اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:44 م
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حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة 4 أيام

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:13 م
حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة 4 أيام التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل فى منطقة مصر القديمة. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون. 
 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 متر.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 
 

تنقيب

تنقيب عن الآثار

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