بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسى منصف بوكثير، ومحمد علي البوغديري وزير التربية التونسي، مع أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الإماراتى، خلال جلسة جمعت بينهم اليوم تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وجرى خلال الاجتماع– بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي التونسية اليوم الثلاثاء - الاتفاق، على تحديث الإطار القانوني للتعاون بين البلدين وتكثيف التبادل الطلابي ووضع برنامج لتمويل مشاريع البحث المشتركة.
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