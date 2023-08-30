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بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسى منصف بوكثير، ومحمد علي البوغديري وزير التربية التونسي، مع أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم الإماراتى، خلال جلسة جمعت بينهم اليوم تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.