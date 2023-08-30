وجرى خلال الاجتماع– بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالي التونسية اليوم الثلاثاء - الاتفاق، على تحديث الإطار القانوني للتعاون بين البلدين وتكثيف التبادل الطلابي ووضع برنامج لتمويل مشاريع البحث المشتركة.