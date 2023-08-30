تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.
تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة الماليةالأربعاء، 30 أغسطس 2023 09:36 ص
الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
رئيس الوزراء يستعرض مقترح" إندوراما" بإنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية.. مدبولي يكلف بإعداد مشروعات القوانين بتنفيذ توجيهات الرئيس المتعلقة بالحزم التحفيزية للصناعاتالثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:23 م
رئيس الوزراء يتابع خطط توفير الاحتياجات من المواد البتروليةالثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:19 م
رئيس الوزراء يتابع خطة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاصالثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:30 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة