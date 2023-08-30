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تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 09:36 ص
تعيين محمد الصياد نائبا لرئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية
كتبت هند مختار

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين محمد عبد الحميد محمد السيد الصياد ـ نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.
 
 

رئيس الوزراء

محمد الصياد

رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية

مصطفى مدبولى



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