تعرف على معدلات الإمدادات النفطية العالمية للنفط الخام وسوائل الغاز

كتبت - مروة الغول

شهد إجمالي الإمدادات النفطية العالمية نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي انخفاضاً بلغ نحو 828 ألف برميل يوميا خلال الربع الثاني من عام 2023، أي بنسبة 0.8% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 101.1 مليون برميل يوميا وهو مستوى مرتفع بنحو 2.4 مليون برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا للتقرير الربع سنوي حول الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك" الربع الثانى 2023.

وأضاف التقرير ،يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إمدادات دول أوبك ودول خارج أوبك الأعضاء في مجموعة أوبك بما في ذلك (روسيا) على خلفية قرار خفض مستوى إنتاجها، فضلاً عن انخفاض الإمدادات من كندا، والانخفاض النسبي في إمدادات دول أوروبا الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتابع التقرير ،في حين كان لارتفاع الإمدادات من الولايات المتحدة الأمريكية والزيادة النسبية في إمدادات كل من أمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند والمكسيك، دوراً في الحد من انخفاض إجمالي الإمدادات النفطية العالمية خلال الربع الثاني من عام 2023.