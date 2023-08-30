اليوم السابع
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تعرف على مستهدفات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 06:00 ص
تعرف على مستهدفات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة مشروعات حياة كريمة
كتبت أسماء أمين

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تستهدف  المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” خلال العام المالي 2024/23 ،  حجم استثمارات  خلال الخطة يصل الى 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات منها
 
1-  إنشاء ، 167 محطة مُعالجة
2- تنفيذ 21.3 ألف كم شبكات صرف صحي
4- إنشاء 1441 محطة رفع صرف صحي،
5- توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية
6- تنفيذ 323 محطة تنقية مياه شرب
7- تنفيذ 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب
8- تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كم،
9- تنفيذ 608 كوبري ري
10 -  إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي
12-انشاء 1102 وحدة صحية،
13- انشاء 367 وحدة إسعاف
14-  توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، 15- تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسي
16 - تطوير   116 محطة سكة حديد
17- رصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.
 
 

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة

الريف المصرى



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