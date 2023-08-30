تعرف على مستهدفات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

كتبت أسماء أمين

تستهدف المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” خلال العام المالي 2024/23 ، حجم استثمارات خلال الخطة يصل الى 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات منها

1- إنشاء ، 167 محطة مُعالجة

2- تنفيذ 21.3 ألف كم شبكات صرف صحي

4- إنشاء 1441 محطة رفع صرف صحي،

5- توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية

6- تنفيذ 323 محطة تنقية مياه شرب

7- تنفيذ 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب

8- تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كم،

9- تنفيذ 608 كوبري ري

10 - إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي

12-انشاء 1102 وحدة صحية،

13- انشاء 367 وحدة إسعاف

14- توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، 15- تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسي

16 - تطوير 116 محطة سكة حديد

17- رصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.