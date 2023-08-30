تعرف على مسار خط النقل العام من عبد المنعم رياض لمساكن الشروق

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مسار الخط الجديد الذى شغلته هيئة النقل العام بالقاهرة، ويربط ميدان عبد المنعم رياض - العباسية - مساكن الشروق، وذلك تيسيراً على الركاب وزيادة ربط القاهرة بالمدن الجديدة.

الخط الجديد مكيف جديد بطول 17 كم.

ثمن التذكرة 11.5 جنيه،

يبدأ الخط من عبد المنعم رياض - شارع جمعيه الشبان المسلمين - شارع رمسيس - ميدان رمسيس - غمره - ميدان العباسيه - شارع امتداد رمسيس، نادى السكه الحديد طريق النصر النادى الاهلى - شارع حسن المأمون - وينتهى مساكن الشروق.

يعود الخط من نفس المسار وفقاً لإتجاهات حركة المرور

وكانت بدأت محافظة القاهرة في تحويل أتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعى، وتم تحويل أول أتوبيس من السولار للعمل بالغاز الطبيعى ضمن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى و البترول والثروة المعدنية وهيئة النقل العام بالقاهرة لتعديل 1962 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار .

وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفاعلية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.