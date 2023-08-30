تصويت وترشح من هم أقل من 18 عاما بالانتخابات يجتاز العقبة الأولى فى نيوزيلندا

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مشروع قانون يسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما بالتصويت والترشح في الانتخابات المحلية في نيوزيلندا، اجتاز قراءته الأولى في البرلمان، بعد تسعة أشهر من حكم تاريخي أصدرته المحكمة العليا في البلاد بأن السن الحالية لفعل ذلك والبالغة 18 عاما تتعارض مع قانون حقوق الإنسان.

وتجاوز هذا الإجراء العقبة الأولى بأغلبية 74 صوتا مقابل 44، بدعم من جميع المشرعين اليساريين، فيما رفضته أحزاب المعارضة اليمينية. ومع ذلك، فإن الاقتراح قد يواجه معركة شاقة حادة لتمرير عقباته التشريعية النهائية، ولن يوسع حقوق التصويت لتشمل الأطفال دون سن 18 عامًا في الانتخابات الوطنية كما حث الناشطون الشباب الذين رفعوا القضية أمام المحكمة العليا.

وإذا تمت الموافقة على القانون، فسوف تنضم نيوزيلندا إلى عدد قليل من الدول - بما في ذلك اسكتلندا وويلز والأرجنتين والنمسا وكوبا - في السماح لمن لا تتجاوز أعمارهم 16 عامًا بالتصويت في بعض أو كل الانتخابات. في بعض الحالات، كان التغيير مدفوعًا بحملات الشباب من أجل إبداء رأي أكبر في القضايا التي تؤثر على مستقبل الشباب على المدى الطويل، مثل أزمة المناخ.

وقالت أرينا ويليامز، النائبة عن حزب العمال، في كلمة ألقتها أمام البرلمان دعماً لـ "الأمر يتعلق بمن يجب أن يشكل ديمقراطيتنا، ومن يجب أن يتم تمثيل أصواته على المسرح الوطني والمحلي عندما نتخذ قرارات بشأن مستقبل أوتياروا نيوزيلندا..قضايا مثل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها...قضايا مثل ما إذا كان اقتصادنا يخدم الجميع."

وقال سيج جاريت، 17 عامًا، وهو المدير المشارك لحملة Make it 16، إن مجموعته كانت "منتشية" لرؤية مشروع القانون يمر في قراءته الأولى، على الرغم من أنه يشعر بخيبة أمل لأن الإجراء، إذا تمت الموافقة عليه، لن يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2028.

وندد جاريت أيضًا بالتوقيت "الغريب" لمشروع القانون، الذي تم تقديمه خلال الأسبوع الأخير من انعقاد البرلمان النيوزيلندي قبل حله قبل الانتخابات الوطنية. ويجب الموافقة على مشروع القانون ثلاث مرات قبل أن يصبح قانونا، ولن تتم قراءته الثانية إلا بعد التصويت في أكتوبر.

وإذا شكل الحزب الوطني الذي ينتمي إلى يمين الوسط حكومة بعد الانتخابات، وأطاح بحزب العمال، فسيتعين على المدافعين عن التغيير إقناع أولئك الذين عارضوا الإجراء أمس الثلاثاء بالعدول عن موقفهم.