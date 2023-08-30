اليوم السابع
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ترامب يدرس مقاطعة جلسة محاكمته فى جورجيا.. "CBS" تكشف التفاصيل

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:46 م
ترامب يدرس مقاطعة جلسة محاكمته فى جورجيا.. "CBS" تكشف التفاصيل ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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يدرس الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مقاطعة جلسة محاكمته المقررة يوم 6 سبتمبر في ولاية جورجيا ، بتهم الغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020 ، داخل الولاية ، وذلك بحسب مصادر تحدثت لشبكة سي بي اس الأمريكية الأربعاء.

 

ويكفل القانون الأمريكي للمتهمين إمكانية التغيب عن الجلسات الأولي، وتمثيلهم خلال المحاكمة من خلال دفاعهم الذي يقدم عادة اقرارات كتابية بأن موكليهم "غير مذنبين".

 

وقالت المصادر إن ترامب قد يتخلي عن "حقه في المثول" أمام محكمة مقاطعة فولتون التي تنظر القضية، أو يختار المثول "افتراضياً" في جلسات الاتهام.

 

وتنازل العديد من المتهمين الثمانية عشر في قضية ترامب بالفعل عن استدعاءاتهم الرسمية ودفعوا ببراءتهم، مما يعفيهم من المثول شخصيًا، غير أن ترامب لم يقدم طلباً مماثلاً حتي الآن.

 

وفقا للشبكة الامريكية، ستكون هذه هي المرة الوحيدة التي لا يمثل فيها ترامب شخصيا لاستدعاءه في القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده هذا العام.

 

واستسلم الرئيس السابق، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، الأسبوع الماضي في سجن مقاطعة فولتون بعد اتهامه و18 آخرين بالمشاركة في مشروع  يهدف إلى عكس خسارته في الانتخابات الرئاسية في جورجيا عام 2020.

 

وزعمت لائحة الاتهام أن ترامب والمتهمين الآخرين خططوا لإلغاء نتائج الانتخابات، والتي تضمنت الإدلاء بتصريحات كاذبة للمجالس التشريعية في الولاية ومسؤولي الدولة، وإنشاء وثائق مزورة للهيئة الانتخابية وتجنيد المؤيدين للإدلاء بأصوات زائفة ومضايقة أحد موظفي الانتخابات في مقاطعة فولتون والتماس "بشكل فاسد" كبار مسؤولي وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس.

 

كما تم اتهام ترامب في قضيتين فيدراليتين، إحداهما تتعلق بتعامله مع وثائق حكومية والأخرى تتعلق بمحاولته المزعومة لوقف نقل السلطة بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020، كما تم اتهامه في نيويورك بتزوير سجلات تجارية تتعلق بمدفوعات سرية لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز لاخفاء علاقة مزعومة جمعتها بترامب قبل انتخابات 2016.

 

 

 


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ستورمي دانيالز

جورجيا

الانتخابات الامريكية 2020

مارك ميدوز

قضايا ترامب

اخبار امريكا



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