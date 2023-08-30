تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيبت سيدة نتيجة سقوطها من عقار بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى المستشفى لإسعافها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بنقل سيدة إلى المستشفى مصابة بكسور ونزيف بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن السيدة سقطت من عقار بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرتها وشهود عيان لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.