تجديد حبس سيدة ونجلها لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار فى منشأة ناصر 15 يوما

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الأثار بأحد العقارات في دائرة القسم، مما نتج عنه وفاة شخص آخر.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

وكانت نجحت الداخلية فى ضبط شخصين لقيامهما بالتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بالقاهرة مما نتج عنه وفاة آخر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها (عامل - مقيم بذات العنوان) ، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.​

بالفحص تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – ونجلها - مقيمان بدائرة القسم) وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيدة ونجلها، وبمواجهتهما أقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة المُشار إليها، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، مما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.