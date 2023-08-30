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تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل عامل بمنشأة القناطر لجلسة 23 سبتمبر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 02:53 م
تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل عامل بمنشأة القناطر لجلسة 23 سبتمبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة محاكمة شقيقين بتهمة قتل عامل لخلافات سابقة بينهما بمنطقة منشأة القناطر، لجلسة 23  سبتمبر المقبل.
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 3235 لسنة 2022 منشأة القناطر، واتهمتهما بحيازة سلاح ناري وبندقية آلية بدون ترخيص.
 
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لمعاقبة المتهمين "س. ه. ع"، "م. ه."بعد أن وجهت إليهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قتلا عمدا شخص وذلك علي خلفية خلافات سابقة بينهم، كما أحرزا سلاحا ناريا وبندقية آلية.

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