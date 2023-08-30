بوتين مهنئا لوكاشينكو بعيد ميلاده: روسيا وبيلاروسيا ستتغلبان معا على أى صعوبات

وكالات

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في تهنئته لنظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بعيد ميلاده، عن ثقته في أن البلدين سيكونان قادرين على التغلب على أي صعوبات من خلال الجهود المشتركة.

وحسب موقع سبوتنيك، جاء في نص البرقية المنشورة على موقع الكرملين: "ألكسندر جريجويفيتش، المحترم، أهنئكم من القلب بعيد ميلادكم. لسنوات عديدة، كنتم تعملون بلا كلل من أجل مصلحة شعب بيلاروسيا الشقيق، وتتبعون خطًا ثابتًا نحو التنمية الشاملة للعلاقات الودية بين بلدينا".

وتابعت البرقية: "أنا متأكد بصدق وواثق من أننا نستطيع بجهود مشتركة التغلب على أي صعوبات وضمان زيادة تطوير التعاون الروسي البيلاروسي المتعدد الأوجه، بما في ذلك بصيغة دولة الاتحاد".

وتمنى بوتين للوكاشينكو الصحة والسعادة والرفاهية والنجاح في أنشطته الحكومية.

ولد لوكاشينكا في 30 أغسطس 1954. اليوم يبلغ من العمر 69 عامًا.