بايدن يتعرض لموقف محرج خلال لقائه رئيس كوستاريكا.. فيديو

وكالات

استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن "ورقة غش" في كلمة الترحيب بنظيره من كوستاريكا رودريجو تشافيز روبلز في مستهل لقائهما، حسبما ظهر ذلك في مقطع مصور نشره البيت الأبيض.

وقال بايدن وهو يقرأ علانية من دفتر ملاحظات له بدون أن يرفع عينيه إلى ضيفه إلا نادرا: "سيدي الرئيس، إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم مرة أخرى في البيت الأبيض، ومن الرائع أن أكون معكم مرة أخرى. منذ أكثر من عام بقليل في كاليفورنيا، أيدنا مع شركاء من جميع أنحاء المنطقة، اعتماد إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة، ومنذ ذلك الحين قمت بعمل رائع، وأصبحت شريكا رائعا".

ومضى الرئيس الأمريكي شاكرا روبلز على تعاونه الأمني ​​والاقتصادي، وهو لا يزال ينظر إلى ورقة ملاحظاته غالبا وليس إلى ضيفه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها بايدن للجمهور خلال الأحداث المفتوحة لوسائل الإعلام، "ورقة" تحتوي على كل ما يجب أن يقول ويفعل.