ونقلت صحيفة "دوون" الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني عن المحامي قوله إن محكمة مكافحة الإرهاب أعلنت القرار عقب جلسة استماع قصيرة مغلقة في سجن أتك شديد الحراسة في إقليم "البنجاب"، مشيرا إلى أن جلسة المحكمة القادمة ستعقد في الثاني من شهر سبتمبر المقبل.

من جانبه، قال محامي دفاع آخر إنه سيقدم التماسا إلى المحكمة من أجل الحصول على كفالة لخان في القضية الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيطعن على سجن خان ومحاكمته بدعوى أنه غير منطقي وغير دستوري.

يذكر أنه تمت الإطاحة بخان البالغ من العمر 70 عاما من السلطة في شهر أبريل من العام الماضي إثر تصويت برلماني لحجب الثقة عن حكومته.