انطلاق فعاليات أضخم نسخة من معرض "الأبد هو الآن" بهضبة الأهرامات فى 26 أكتوبر

نادين عبد الغفار: "نهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تراث مصر القديمة وقدرته على إلهام الخيال والإبداع الفني.. ونتطلع للإعلان قريبًا عن انطلاق معرض فني في موقع مصرى آخر من مواقع التراث العالمى بقائمة اليونسكو"

كشفت "آرت دي إيجيبت" بقيادة "كلتشرفيتور" عن إطلاق معرضها السنوي "الأبد هو الآن" بدءًا من 26 أكتوبر حتى 18 نوفمبر 2023، وتُعَد هذه النسخة الثالثة من معرض الفن المعاصر الذي انطلق على يد نادين عبد الغفار لأول مرة في عام 2021، ويقام عند سفح أهرامات الجيزة ذات التاريخ الممتد لأكثر من 4500 عام والتي تقع ضمن قائمة "اليونسكو" لمواقع التراث العالمي، وذلك بهدف جمع فنانين مرموقين من جميع أنحاء العالم للاشتباك فنيًا مع أحد أعرق المعالم التاريخية، إذ يتيح المعرض الفرصة لهؤلاء الفنانين لتتبع الروابط التي تصل بين الماضي والحاضر مع الاحتفاء بالإبداع والعبقرية الذين يميزون الحاضرة الإنسانية والفنون على مر العصور.

في هذا الصدد، صرحت نادين عبد الغفار، مؤسسة "آرت دي إيجيبت" بقيادة "كلتشرفيتور"، قائلة: "ننظم هذا العام النسخة الأكبر على الإطلاق والأكثر طموحًا من معرض ‘الأبد هو الآن‘ إذ يشارك ١٤ فنانًا عالميين، وعلى غرار النسخ السابقة، يهدف المعرض المُرتقَب إلى خلق حوار استثنائي بين تاريخ البشرية وحاضرها المعاصر، تأكيدًا على أهمية تراث مصر القديمة وقدرته على إلهام الخيال والإبداع الفني، ويمنح الفرصة للزوار المصريين والدوليين لكي يستمتعوا بمجموعة متميزة من الأعمال الفنية المعاصرة ممتزجة مع هذا المعلم الأسطوري الشاهد على التاريخ. كما نتطلع للإعلان قريبًا عن إطلاق معرض فني في موقع مصري آخر من مواقع التراث العالمي بقائمة اليونسكو".

هذا وتتبنى النسخة الثالثة من معرض "الأبد هو الآن" مفهوم "اللعب" لتقديم تجربة استثنائية للزوار، إذ ستتحول هضبة الأهرامات إلى مساحة مليئة بالصدف والفرص والتجارب، حيث تُعرَض أعمال فنية تفاعلية تسمح باندماج المشاهدين ليخلقوا تجاربهم الخاصة ويغيروا الشكل النهائي لكل قطعة فنية، ومن هنا يتلاشى الخط الفاصل بين الفنان والمشاهد في معرض عامر بالإمكانات.

ومن بين أبرز المعروضات: منحوتة الفنان آرني كوينز، التي ستوفر منظور فريد لأحد الأهرامات وخطوط محوره غير المرئية؛ والمجسم الهندسي للفنان ديونيسيوس، الذي اعتمد على توجيهات الذكاء الاصطناعي لتخيل صلوات مختلفة تبعًا للضوء؛ ومنحوتة الفنانة كارول فيويرمان بالتقنية الواقعية فائقة الدقة، والتي تستحضر حتحور، إلهة مصر القديمة للحب والخصوبة؛ وأجزاء من متاهة للفنان راشد آل خليفة، تبرز من الأرض بزوايا متفاوتة، ومنقوش على كلٍ منها زخارف مستوحاة من كتاب "برج بابل" للعالم اليسوعي أثناسيوس كيرشر عام 1679؛ وبوابة الفنانة بيلار زيتا المصنوعة من الحجر الجيري والمحاطة بكرات ذهبية وزرقاء، وممشى بنمط الشطرنج، وبيضة معكوسة، والمزيد من الأعمال التي سيُكشف عنها قريبًا.

يشارك في النسخة الثالثة من معرض "الأبد هو الآن" ١٤ فنانًا دوليين، وهم: البلجيكي آرني كوينز، والبرازيلي آرثر ليسشر، والإماراتية عزة القبيسي، والأمريكية كارول فيويرمان، واليونانيان ديونيسيوس و كوستاس فاروتسوس ، والفرنسيان جي ار وستيفان بروير، والمصري محمد بنوي، والأرجنتينية بيلار زيتا، والبحريني راشد آل خليفة، والسعودي راشد الشعشعي، والهولندية سابين مارسيليس، والمصري-البريطاني سام شندي.

وأخيرا أحب أشكر كل المساهمين والمؤسسات والجهات الرسمية لدعمهم الدائم ومساعدتهم لارت دي ايجيبت بإستمرار وإيمانهم بي وبفريق العمل، وأخص بالذكر وزارتي الخارجية والسياحة والآثار واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو وهيئة تنشيط السياحة و بيت الأزياء العالمي كريستيان ديور و شريكنا الفندقي فور سيزون نايل بلازا و مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية و اوراسكوم بيراميدز للترفيه و بي إم دابليو و شركة الإسماعيلية للإستثمار العقاري و ابو غالي موتورز و قلعة صلاح الدين الايوبي و مصر للطيران و شريكنا اللوجستي دي اتش ال و اورنج و سوما باي و شركائنا الإعلاميين قناة TV5 Monde وMo4 Network

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نبذة عن "آرت دي إيجيبت" ومعرض "الأبد هو الآن"

عام 2021، أطلقت "آرت دي إيجيبت" بقيادة "كلتشرفيتور" معرض سنوي رائد للفن المعاصر بعنوان "الأبد هو الآن" في المنطقة المحيطة بأهرامات الجيزة، بهدف خلق حوار بين الماضي والحاضر، والمزج بين التراث الأثري العريق والفن المعاصر. في العام الماضي، احتفلت "آرت دي إيجيبت" بنجاح النسخة الثانية من معرض "الأبد هو الآن" الذي ضم 12 فنانًا من جميع أنحاء العالم. هذا ويقام المعرض سنويًا في أهرامات الجيزة، التي تقع ضمن قائمة "اليونسكو" لمواقع التراث العالمي، ويُعقَد تحت رعاية اليونسكو ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية.

وقد استقبل المعرض في نسخته الثانية عدداً من الشخصيات العامة البارزة، ومن بينهم جلالة الملكة صوفيا (الملكة الأم بأسبانيا)، ومايكل بلومبرج، مبعوث الأمم المتحدة فيما بتعلق بالحلول المناخية والعمدة السابق لمدينة نيويورك، ومعالي وزيرة الثقافة والشباب في الإمارات العربية المتحدة، نورة الكعبي، وغيرهم الكثير.

تأسست "آرت دي إيجيبت" على يد نادين عبد الغفار عام 2016، لدعم المبادرات الثقافية والفنية المصرية. ومنذ عام 2023، أصبحت "آرت دي إيجيبت" إحدى المشاريع التابعة لمؤسسة "كلتشرفيتور".

نبذة عن "كلتشرفيتور"

في عام 2023، تأسست "كلتشرفيتور" على يد نادين عبد الغفار، وهي شركة استشارات ثقافية متعددة التخصصات تعمل مع الكيانات الخاصة والعامة لتنشيط المساحات الثقافية والعمل عبر جميع التخصصات الإبداعية، بدءًا من الفنون التشكيلية وصولًا إلى الأفلام والتراث والتصميم والأزياء والموسيقى. ويرتكز نموذج "كلتشرفيتور" على تبني شراكات جديدة والنهوض بها في صناعة الإبداع العالمية بهدف خلق روابط قوية في جميع أنحاء العالم وخبرات ثقافية آسرة لجمهور دولي.

بدأت الشركة انطلاقًا من الحاجة إلى توسيع نطاق "آرت دي إيجيبت" وجمع كل هذه المبادرات تحت مظلة واحدة. وفي أعقاب النجاح البارز الذي حققته النسخة الثانية من معرض "الأبد هو الآن" في عام 2022، اختيرت "كلتشرفيتور" لتكون الشركة الاستشارية القائمة على تنظيم عرض أزياء ديور للرجال لموسم خريف 2023 الذي أقيم في أهرامات الجيزة في ديسمبر 2022.

تلتزم المؤسسة بدعم الفن على نطاق عالمي وتعزيز المشهد الفني والثقافي على مدار العام، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة ومعارض مستمرة بالتعاون مع فنانين إقليميين ودوليين، والتحالف مع العلامات التجارية العالمية والشخصيات العامة.

نبذة عن نادين عبد الغفار

نادين عبد الغفار هي مستشارة ومنسقة فنية من أصل فرنسي-مصري، وهي المسؤولة عن تنظيم بعض أبرز الفعاليات الفنية وعروض الأزياء التي حققت نجاحًا كاسحًا وانتشارًا واسعًا في السنوات الماضية.

نظمت نادين عبد الغفار خمسة معارض رائدة نجحت في عرض أعمال أكثر من 50 فنانًا مصريًا، وكان أولى هذه المعارض “الضوء الخالد” والذي عقد في المتحف المصري عام ٢٠١٧، تلاه معرض “لا شيء يتلاشى… كل شيء يتحول” والذي عقد في قصر الأمير محمد علي بالمنيل عام ٢٠١٨. ثم “سرديات معاد تخيلها” وهو المعرض السنوي الثالث الذي أقيم عام ٢٠١٩ في أربع مواقع تاريخية بشارع المعز بالقاهرة التاريخية والذي يعتبر أحد مواقع التراث العالمي التابعة لليونيسكو، بالإضافة إلى معرضها البارز "الأبد هو الآن" الذي أقيم بنسختيه الأولى والثانية عند سفح أهرامات الجيزة التاريخية. وكذلك دُعيَت "آرت دي إيجيبت" للمشاركة في معرض أبو ظبي للفنون في عام 2019 و"آرت جنيف" في عام 2020.

في عام 2021، حصلت على لقب فارس من الحكومة الفرنسية تقديرًا لعملها البارز في مجالات الثقافة والفنون، واختيرت ضمن أفضل 50 امرأة مؤثرة، وهي جائزة تمنح سنوياً لتكريم الشخصيات النسائية ذات التأثير الإيجابي على المجتمع، كما حصلت على لقب أبرز رائدة أعمال من EEA (جوائز رواد الأعمال في مصر).















