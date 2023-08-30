اليوم انتهاء مدة تلقى اعتراضات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية

كتب إبراهيم قاسم

تنتهى اليوم الأربعاء، المهلة التي حددها مجلس القضاء الأعلى، لتلقى الأمانة العامة بالمجلس الاعتراضات على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023،.

وبدأت الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى في تلقى الاعتراضات من يوم 24 أغسطس والتي استمرت حتى اليوم.

كان وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضى حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المعقودة يوم 23 أغسطس، على إقرار مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2024 -2023، بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن فى درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة فى تلك الوظائف.

وتضمن المشروع ترقية عدد 254 نائب استئناف للتعيين رؤساء بمحاكم الاستئناف وعدد 326 قاضى بمحاكم الاستئناف للتعيين نواب استئناف، وعدد 350 رئيسًا من الفئة (أ) للتعيين قضاة بمحاكم الاستئناف،

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف المرضية والاجتماعية لرجال القضاء ورغباتهم، وفقا لما تضمنته الكشوف.