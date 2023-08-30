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القاهرة الإخبارية: مصر تعلن تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى بورتسودان أول سبتمبر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:27 ص
القاهرة الإخبارية: مصر تعلن تسيير أولى رحلاتها المباشرة إلى بورتسودان أول سبتمبر مطار القاهرة - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مصر تعلن تسيير أولى رحلاتها المباشرة من القاهرة إلى مدينة بورتسودان اعتبارا من أول سبتمبر المقبل بواقع رحلة واحدة يوميا.

وفى وقت سابق قال السفير محمد عبد الله علي التوم القائم بأعمال سفارة السودان في القاهرة إن زيارة الرئيس عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الى مصر، والتي هي أول زيارة خارجية له  منذ اندلاع تمرد ميليشيا الدعم السريع على الدولة في 15 أبريل، تأتي كخطوة طبيعية تؤكد ما يجمع السودان ومصر من علاقات خاصة ومتميزة. وأشار إلى أن الزيارة توضح كذلك أهمية مصر بالنسبة للسودان في هذا الظرف الدقيق، خاصة وأن مصر تعتبر من اكثر الدول تأثرا بما يجري في السودان وما خلفه تمرد ميليشيا الدعم السريع من خراب ودمار أدى الى نزوح ولجوء مئات الآلاف من السودانيين اليهاحيث فتحت لهم ابوابها وقلبها يقيمون فيها الآن عزيزين مكرمين مما يؤكد عمق وصلابة هذه العلاقة.

وفي هذا السياق، وبحسب السفير التوم، فإن  الرئيس البرهان عبر لشقيقه  الرئيس السيسي والحكومة المصرية عن عميق تقديره وتقدير شعب السودان للجهود المقدرة التي تبذلها القيادة والحكومة المصرية لتسهيل اقامة السودانيين في جمهورية مصر العربية وما يجدونه من حفاوة وحسن رعاية، مؤكدا أن هذا الموقف الأخوي النبيل في دعم السودان والسودانيين على الأصعدة المختلفة يعكس عمق العلاقة الخاصة التي تربط الشعبين والبلدين وسيظل مصدرا للاعتزاز والتقدير.

 


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