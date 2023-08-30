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القاهرة الإخبارية: أنباء عن هجوم بمسيرات أوكرانية على مطار بيسكوف الروسى

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:52 ص
القاهرة الإخبارية: أنباء عن هجوم بمسيرات أوكرانية على مطار بيسكوف الروسى الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل بثته القناة من قليل، أن هناك أنباء عن هجوم بمسيرات أوكرانية على مطار بيسكوف الروسي، وذكر مراسل القناة أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود إصابات نتيجة الهجوم الأوكراني على مطار بسكوف الروسي.
 
وفى وقت سابق أعلنت أوكرانيا مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسى فى المنطقة، فيما أعلنت روسيا مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين جراء قصف أوكرانى على الإقليم.
 
وأعلن رئيس منطقة دونيتسك الإقليمية بافلو كيريلينكو- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، الثلاثاء، مقتل خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وإصابة أربعة آخرين، إثر عمليات للجيش الروسي في المنطقة على مدار أول أمس.
 
وقال كيريلينكو: "في 28 أغسطس، قتل الروس خمسة من سكان منطقة دونيتسك، وأصيب أربعة أشخاص آخرين في المنطقة".
 
 
 

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