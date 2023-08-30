العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.
العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحةالأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:45 م
اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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