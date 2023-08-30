العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة

كتبت هند مختار

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.