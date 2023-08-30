اليوم السابع
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العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 03:45 م
العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد القوات المسلحة اجتماع مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2023.
 
 

الاحتفال بعيد القوات المسلحة

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

الحكومة

اليوم السابع بلس



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