الصين تدعو جميع الأطراف فى الجابون إلى تسوية الخلافات عبر الحوار

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون الأطراف المعنية فى الجابون إلى تسوية خلافاتها من خلال الحوار، واستعادة النظام الطبيعى فى أقرب وقت ممكن.
وطلب المتحدث - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، نقلته شبكة "سي جي تي إن" الصينية - من الأطراف المعنية ضمان السلامة الشخصية للرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا، وتسوية خلافاتها من خلال الحوار.
وكان ضباط كبار بالجيش الجابوني قد أعلنوا استيلاءهم على السلطة بعد إعلان الرئيس على بونجو فوزه بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الثلاثاء، حيث حصل بونجو على 64.27% من الأصوات.
من جهة أخرى دعت وزارة الخارجية الإيطالية المواطنين الإيطاليين في الجابون إلى توخي الحذر بعد أن أعلن ضباط الجيش الجابوني انقلابا في أعقاب إعلان الانتخابات الرئاسية.
وأوضحت الخارجية الإيطالية - في منشور لها عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، أوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الأربعاء، أنها تتابع تطورات الأوضاع في الجابون، مؤكدة استمرار عمل السفارة الإيطالية في العاصمة الجابونية ليبرفيل.
وحثت إيطاليا رعايا على توخي الحذر والتواصل مع وحدة الأزمات بوزارة الخارجية الإيطالية في أي حالة طارئة.
وأكد تاياني - في بيان نشرته وزارة الخارجية الإيطالية، وأوردته وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - أن إيطاليا تواصل جهودها للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة في النيجر، وأيضا للأزمة الأحدث في الجابون، كما تعمل بالتنسيق الوثيق مع شركائها.
وأضاف: "من المهم بشكل أساسي أن تحافظ الدول الأوروبية على وحدة الهدف الكاملة في السعي لتحقيق نتيجة سلمية تضمن السلام والاستقرار لمنطقة الساحل بأكملها، والعمل بالاتفاق مع الشركاء الإقليميين".
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