الصين تدعو جميع الأطراف فى الجابون إلى تسوية الخلافات عبر الحوار

وطلب المتحدث - خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، نقلته شبكة "سي جي تي إن" الصينية - من الأطراف المعنية ضمان السلامة الشخصية للرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا، وتسوية خلافاتها من خلال الحوار.

وكان ضباط كبار بالجيش الجابوني قد أعلنوا استيلاءهم على السلطة بعد إعلان الرئيس على بونجو فوزه بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت أمس الثلاثاء، حيث حصل بونجو على 64.27% من الأصوات.