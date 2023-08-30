السلطات اليونانية تنقذ 76 مهاجرا غير شرعيا جنوب غرب جزيرة زاكينثوس

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قال خفر السواحل اليونانى إنها تجرى عمليتى إنقاذ اليوم /الأربعاء/ لمهاجرين على متن قوارب شراعية، إحداهما قبالة ساحل جزيرة غرب اليونان والأخرى قبالة ساحل جزيرة سيكلاديك بالقرب من العاصمة اليونانية.

وأضاف خفر السواحل - وفق ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية - إنه تم إنقاذ مجموعة من 76 شخصا من قارب شراعى كان على بعد 64 ميلا بحريا جنوب غرب جزيرة زاكينثوس غرب اليونان وتم نقلهم جميعًا على متن سفينة شحن، ولم ترد أنباء عن أى مفقودين.



ولم يتضح على الفور من أين انطلق المركب الشراعي، لكن المنطقة تقع على الطريق الذى تستخدمه عادة سفن التهريب التى تنقل المهاجرين من شمال إفريقيا إلى إيطاليا.



وفى الحادث الثاني، انطلقت عملية إنقاذ لعدد كبير من الأشخاص الذين كانوا على متن مركب شراعى قرب الساحل الشمالى الغربى لجزيرة كيثنوس، إحدى جزر سيكلاديز الواقعة جنوب شرق العاصمة اليونانية.



وقال خفر السواحل إنه لم يتضح على الفور عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب.



وشهدت اليونان زيادة فى وصول قوارب التهريب التى تنقل المهاجرين إلى البلاد خلال الشهرين الماضيين، خاصة الزوارق الصغيرة المتجهة إلى جزر بحر إيجه الشرقية بالقرب من الساحل التركي.