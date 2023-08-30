السكة الحديد: إتاحة اشتراكات القطارات للطلبة مع بداية العام الدراسى

أكدت هيئة السكة الحديد أنه سيتم فتح باب الاشتراكات للطلبة مع بداية العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن تخفيضات الاشتراكات كبيرة ويتم دفع اسعار رمزية للاشتراك، وتصل مدته لـ 9 أشهر مدة العام الدراسى بفترة الامتحانات.
ويتم إتاحة استخراج الاشتراكات على قطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية ) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، ويتم الاشتراك من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .
ويتم السماح لحاملى اشتراك قطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية ) الركوب واقف وفى حالة رغبة حامل الاشتراك فى حجز مقعد يتم تحصيل مبلغ 5 جنيه لرحلة ذهاب أو رحلة عودة فقط يومياً، كما يحق له استقلال قطارات الدرجة الثالثة العادية ( تحيا مصر) بدون تحصيل أي رسوم .
ويتم استخراج هذه الاشتراكات لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك.
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