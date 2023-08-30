

وتناول اللقاء - بحسب بيان لرئاسة الجمهورية - دور القناصل في تقديم الخدمات لأعضاء الجالية التونسية بالخارج في أفضل الظروف وفي أسرع الآجال.



وعلى صعيد آخر، أكد رئيس الجمهورية، تكثيف العمل الدبلوماسي لاسترجاع أموال الشعب التونسي المنهوبة في الخارج، لا على المستوى الثنائي فحسب، بل أيضًا في إطار كل المنظمات الدولية والإقليمية وبالتنسيق مع الدول التي عانت شعوبها على مدى عقود من الزمن من نهب ثرواتها ومن الاستيلاء على المال العام وتحويل المليارات إلى مصارف في الخارج.