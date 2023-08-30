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الخارجية: مصر تتابع باهتمام تطورات وضع الجابون وتدعو الجالية لتوخى الحذر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 04:51 م
الخارجية: مصر تتابع باهتمام تطورات وضع الجابون وتدعو الجالية لتوخى الحذر المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير أحمد أبو زيد
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تتابع باهتمام التطورات المتلاحقة التي تشهدها دولة الجابون الشقيقة، وتدعو جميع الأطراف إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظًا على أمن واستقرار وسلامة البلاد.

 

ودعا المتحدث باسم وزارة الخارجية أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الجابون إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمنى، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم، معرباً عن تطلع مصر لعودة الاستقرار إلى الجابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الجابوني الشقيق.

 

 


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