الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريقين منفصلين نشبا فى شقة وسيارة

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع زكى أبو السعود بمنطقة العجوزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى العجوزة، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

كما اشتعل حريق بسيارة ملاكي أعلى الطريق الدائري ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتم إزالة آثار الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد اشتعال حريق بسيارة أعلى دائري القوس الغربي في بولاق الدكرور، وتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان البلاغ ، وسيطر رجال الحماية المدنية على النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق اشتعل بسيارة ملاكي، مما أسفر عن تفحمها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.