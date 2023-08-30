البيت الأبيض: الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق وتتابع الوضع فى الجابون

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أكد البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تتابع الوضع "المثير جدا للقلق" فى الجابون، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة "تدعم" الشعب الجابونى.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض فى إفادة، أوردتها قناة "الحرة" الفضائية، مساء اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق بالغ" إزاء الأحداث فى الجابون، حيث أعلن ضباط من الجيش اليوم الاستيلاء على السلطة.



وأشار إلى أن الولايات المتحدة "نتابع الوضع عن كثب"، مضيفا أن "جنودنا وموظفو سفارتنا فى الجابون فى مأمن".



وكان ضباط كبار بالجيش الجابونى أعلنوا عبر التلفزيون الرسمي، اليوم وضع الرئيس، على بونجو، قيد الإقامة الجبرية فى الجابون.



وكان عسكريون فى الجابون قد أعلنوا صباح اليوم عن استيلائهم على السلطة، وإنهاء النظام القائم، وذلك بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التى أقيمت مؤخرا .