البورصة للتنمية المستدامة تتعاون مع "تكاتف" لتطوير التعليم المجتمعى

كتب - إسلام سعيد

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (ذراع البورصة المصرية المجتمعي) مع د. حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية يوم الأربعاء الموافق 30-أغسطس-2023 بمقر البورصة المصرية بالقرية الذكية بروتوكول تعاون بين الجانبين بهدف العمل على تطوير الفصول المجتمعية ورياض الأطفال والمدارس الحكومية، مع القيام بالدعم اللازم فى الجوانب الإنشائية والتطويرية. كما يشمل البروتوكول تنفيذ البرامج التدريبية للمعلمين بهدف تطوير المعارف وبناء القدرات والمهارات اللازمة لرفع كفاءة العملية التعليمية وأيضا تنفيذ برامج تنموية لطلاب تلك المدارس.

ويأتى أول تعاون بين المؤسسة وجمعية تكاتف من خلال تطوير فصول مجتمعية بالمدارس الحكومية مع القيام بالدعم اللازم فى الجوانب الإنشائية والتطويرية وكذلك تجهيز بعض هذه الفصول بوسائل الإيضاح المختلفة.

يأتى ذلك ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة فى إحداث نقلة نوعية فى حياة طلبة المدارس الحكومية وكذلك فصول التعليم المجتمعى بتلك المدارس من خلال تفعيل دمج طلابها بشكل كامل فى المنظومة التعليمية وتهيئة فرص متكافئة لهم مع إكسابهم المهارات الحياتية وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية فى المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة هى مؤسسة مصرية تم إنشاؤها عام 2017 بهدف تفعيل أنشطة المساعدات المجتمعية والخدمات التعليمية والصحية وحماية البيئة والمحافظة عليها. ومن ضمن مجالات الخدمات التعليمية للمؤسسة هى العمل على إحداث تغيير إيجابى مؤثر فى حياة ذوى الهمم طلبة التربية الخاصة وطلبة مدارس التعليم المجتمعى وفصول التعليم المجتمعى والتعليم الخاص بالمدارس الحكومية، والتعاون المستمر مع كافة مؤسسات الدولة لتحسين حياة الفئة المستهدفة وتمكينهم حتى يصبحوا أعضاء ناجحين فى المجتمع.

وقال أحمد الشيخ - رئيس مجلس أمناء مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة: "يمثل هذا البروتوكول خطوة هامة ضمن استراتيجية مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة التى تهدف إلى التعاون مع مؤسسات التنمية الناجحة التى تشاركنا الرؤية فى دعم المدارس الحكومية". وأضاف الشيخ: "نهدف إلى دعم التعليم المجتمعى بداخل المدارس الحكومية بشكل مستدام فى المناطق الأكثر حرمانا عن طريق المساهمة فى تطوير تلك المدارس والإرتقاء بالمستوى التعليمى لطلبتها كجزء من مسئوليتنا المجتمعية".

فى حين صرح د/ حسام بدراوى - رئيس جمعية تكاتف ومستشار الحوار الوطنى لرؤية ٢٠٣٠: "إن جمعية تكاتف تعبر عن فلسفة ولها منهجية فى تطبيق فلسفتها لمساندة الدولة فى نشر المعرفة والإرتقاء بالأطفال وذويهم من خلال المدارس التى نبنيها والمدرسين الذين نرعاهم تدريبا وتأهيلًا". وأضاف: "إن تكاتف مؤسسة تمثل المجتمع المدنى المسئول الإيجابى، وتطبق رؤية البلاد فى التعليم".

وجمعية تكاتف للتنمية هى إحدى الجمعيات الأهلية التى تهدف إلى المساهمة فى تطوير المدارس الحكومية فى المناطق الفقيرة والمحرومة بجميع محافظات الجمهورية بهدف الإرتقاء بالمستوى التعليمى، ومن خلال المعايير التى وضعتها جمعية تكاتف للتنمية للعمل فى تلك المناطق تقوم الجمعية بتطوير المدارس الحكومية الأكثر احتياجا بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم. وقد طورت الجمعية من قبل (27) مدرسة و(17) منطقة رياض أطفال وعدد (2) فصل مجتمعى فى مناطق مختلفة فى القاهرة والجيزة، كذلك محافظتى السويس وبنى سويف. والجدير بالذكر أن أكثر من مدرسة من المدارس المطورة، قد حصلت على شهادة الجودة معتمدة من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد للتعليم (NAQAA).