الاحتلال الإسرائيلى يعتقل والد معتقل فلسطينى جريح واندلاع مواجهات جنوب الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الأربعاء، والد معتقل فلسطينى جريح عقب مداهمة منزله فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كرمة جنوب الخليل، وداهمت منزل عائلة المعتقل الجريح محمود أكرم جبرين أبو شيخة (22 عاما)، واعتقلت والده، واحتجزت البطاقات الشخصية لاثنين من أعمامه، عقب تفتيش المنزل وإخضاع من فيه لاستجواب ميداني، علما بأن الشاب المعتقل زعمت قوات الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية دهس فى وقت سابق اليوم.



وأصيب الشاب أبو شيخة ظهر اليوم عقب إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكرى المقام على مدخل الخليل الجنوبي، الرصاص الحى بشكل مباشر صوب مركبة كان يستقلها، ما أدى لإصابته بجروح، حيث تم نقله إلى داخل أراضى الـ48، ولم تتوفر معلومات حول وضعه الصحي.



وفى بلدة بيت أمر المضطربة الواقعة شمال محافظة الخليل، أصيب عشرات من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى التى اقتحمت البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات مع سكانها، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحى وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المنازل.