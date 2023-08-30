وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أنه خلال المهمة التي تم القيام بها عبر معبر باب السلام، أجرى موظفو منظمة الصحة العالمية زيارات مراقبة إلى المرافق الصحية ومستودعات المنظمة في عفرين وأعزاز والتقوا بالشركاء المحليين.

وأكد المكتب الأممي أنه يواصل وشركاؤه تقديم المساعدات العاجلة عبر معبري باب السلام والراعي الحدوديين، مشيرا إلى أن 17 شاحنة محملة بمواد الإيواء الإنسانية المقدمة من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دخلت شمال غربي سوريا عبر باب السلام.