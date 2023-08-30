الأرصاد: مصر لن تتأثر بالظواهر الجوية المعرضة لها السعودية

محمد شعلان

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أنه غير وارد تأثر مصر بالظواهر الجوية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية، وتحذيراتها من سيول وأمطار غزيرة الأيام القادمة، موضحة أن السعودية لها طبيعية جبلية مختلفة عن مصر تساعد على هذه الأجواء.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة صدى البلد، أن مصر تشهد استقرار في الأحوال الجوية والكتل الجوية تأتي من جنوب أوروبا، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة الأيام القادمة وسلجنا اليوم أعلى درجة جرارة على مدار الاسبوع، ومتوقع غدا ارتفاع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب وجود نسب الرطوبة.

وأشارت منار غانم، إلى أنه من يوم الجمعة نشعر بتحسن الأحوال الجوية وسيكون في انخفاض طفيف في درجات الحرارة ولكن فصل الصيف مازال مستمرا وينتهي 22 سبتمبر القادم رسميا، ويبدأ الخريف ولكن في شهر سبتمبر تكون درجات الحرارة أقل من شهر اغسطس.