الأرصاد: طقس حار رطب نهارا على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 47 والصغرى 29.

يذكر أن الانقلاب الصيفى هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.