الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم بأغلب الأنحاء والمحسوسة تصل 39 درجة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير لأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، وارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح يزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة المحسوسة اليوم على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية أما جنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب سيناء و جنوب الصعيد ، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 29 درجة.