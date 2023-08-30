اعترافات لصوص الزيت والأرز: نستدرج تجار المواد الغذائية عبر مواقع التواصل

كتب أحمد إسماعيل

اعترف أعضاء تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد الغذائية بأسلوب انتحال الصفة أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب واقعتين سرقة.

وأضاف المتهمون فى أقوالهم أنهم كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة تجار المواد الغذائية والزيوت بأسلوب انتحال الصفة.

وشرع المتهمون فى شرح كيفية تنفيذ عمليات السرقة حيث يقوم إثنين منهم باستدراج تجار المواد الغذائية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى والإتفاق معهم على التقابل وشراء بعض منتجاتهم، وعقب وصولهم يقوم باقى المتهمين بالاستيلاء على المواد الغذائية وتفريغها بمخزن خاص بأحد المتهمين فى منطقة أكتوبر.

من جانبها قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة مندوب مبيعات بشركة مواد غذائية.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط (4 أشخاص) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة ( 210 كرتونة زيت طعام - 2 هاتف محمول) من (مندوب بشركة مواد غذائية وسائق بذات الشركة)، وكذا واقعة سرقة (8 أطنان أرز) من (مالك مضرب أرز وسائق طرفه)، وبحوزتهم (3 طبنجات صوت – سيارة ميكروباص).

وبمواجهتهم أرشدوا عن جميع المسروقات بالمخزن المشار إليه.