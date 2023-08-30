استمرار حبس شخصين 15 يوما لاتهامهما بالإتجار فى الاستروكس والحشيش بمصر القديمة

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهمان للوقوف على نشاطهما، ووجهت لهما تهمة الإتجار فى المواد المخدرة، وأمرت المعمل الكيماوى بتحليل عينة من المضبوطات وإعداد تقرير لاستكمال التحقيقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى).