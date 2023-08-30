استخدام زيت الخروع لعلاج جفاف العين يسبب مخاطر صحية

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت شخصًا يحب تجربة النصائح والحيل التي تقدمها مقاطع الفيديو واسعة الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعى، فربما قد أغرتك هذه النصائح، والتي تدعي أن وضع زيت الخروع على الجفون والرموش وتحت العينين يمكن أن يساعد في علاج مشاكل العين مثل الجفاف وضعف الرؤية وحتى الجلوكوما" المياه الزرقاء"، أما زيت الخروع فهو زيت نباتي يستخدم لعلاج الالتهابات الجلدية وهو عنصر شائع في قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية ومع ذلك، يحذر الخبراء من استخدام الزيت حول منطقة العين ، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

لا أساس علمي



لا يوجد أساس علمي يدعم استخدام زيت الخروع لعلاج مشاكل الرؤية، فبينما تم استخدام زيت الخروع تاريخيا لأغراض مختلفة، إلا أنه لا ينصح بتطبيقه على العيون لمشاكل الرؤية، العين عضو حساس ومعقد للغاية، وأي علاج يتعلق به يجب أن يكون قائمًا على الأدلة ويسترشد بالممارسات الطبية المعمول بها،تتطلب مشاكل الرؤية مثل قصر النظر، طول النظر، الاستجماتيزم، أو حالات مثل جفاف العين، تشخيصًا مناسبًا وإدارة من قبل متخصصين مؤهلين في رعاية العيون.

زيت الخروع يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة



إن تطبيق زيت الخروع على العين يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، قد يسبب الزيت تهيجًا واحمرارًا وعدم راحة، مما قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل العين الموجودة أو حتى يؤدي إلى مشاكل جديدة، بالإضافة إلى ذلك، فإن إدخال مواد غريبة إلى العين يزيد من خطر العدوى والإصابة ردود فعل سلبية أخرى.

ينصح الدكتور بونيت جاين، أخصائى العيون بأحد مستشفيات بالهند، بشدة بعدم تجربة أي علاجات منزلية، خاصة تلك التي لا تتمتع بدعم علمي، لعلاج مشاكل الرؤية، ويقول إنه يجب على الشخص استشارة طبيب عيون معتمد إذا كان يعاني من مشاكل في الرؤية.

وأكد ، أن استخدام زيت الخروع على سطح العين يمكن أن يؤدي إلى رؤية ضبابية أو عدم الراحة، علاوة على ذلك، قد يؤدي إلى خطر العدوى ، موضحا أن هذه المشكلة تتصاعد إذا تم إدخال مواد غريبة إلى منطقة العين دون تعقيم مناسب.