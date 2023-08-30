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ارتفاع مؤقت بالحرارة ورطوبة عالية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:21 م
ارتفاع مؤقت بالحرارة ورطوبة عالية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الاثنين المقبل درجات الحرارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء 30 أغسطس حتى الإثنين المقبل 4 سبتمبر 2023، لتشهد البلاد ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:- 

- الأربعاء 30 أغسطس والخميس 31 أغسطس: -

ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

- الجمعة 1 سبتمبر والسبت 2 سبتمبر:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

- الأحد 3 سبتمبر والإثنين 4 سبتمبر:- 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.


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