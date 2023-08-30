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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:26 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 18684 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23%  ليصل إلى مستوى 22624 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 7828 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 3807 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 5584 نقطة.

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