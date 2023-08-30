اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد منتجى الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن والكيلو للمستهلك بـ63 جنيها

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:35 م
اتحاد منتجى الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن والكيلو للمستهلك بـ63 جنيها دواجن - أرشيفية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن هناك توازن وتراجع فى أسعار الدواجن، ويشعر به المستهلك فى الفترة الحالية.

 

أضاف ثروت الزينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن انخفاض الأسعار انخفضت بالمزارع إلى 55 جنيها، وتصل إلى المستهلك بالمتاجر إلى 63 جنيها، وهذا التراجع يصل إلى 22% بأسعار الدواجن.

 

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: "الدواجن هى البروتين الأول للمواطنين فى مصر، فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك، والدولة بها حاليا اكتفاء ذاتى من الدواجن وتتجه إلى التصدير".

 

وأشار الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض فى أسعار البيض، وخلال شهور قليلة سيزيد الإنتاج وتنخفض الأسعار".


ثروت الزيني

أسعار الدواجن

الدواجن

اخبار التليفزيون

أسعار البيض



الموضوعات المتعلقة

تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 28-8-2023

الإثنين، 28 أغسطس 2023 07:00 ص

اتحاد الدواجن: لدينا اكتفاء ذاتى من الإنتاج.. والأسعار انخفضت الفترة الماضية

الأحد، 27 أغسطس 2023 11:42 م

أسعار الدواجن تسجل 64 جنيهًا للكيلو فى الأسواق

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:53 م

الزراعة: ضبط 10 أطنان هياكل ومفروم دواجن ودهون حيوانية غير صالحة بالجيزة

الإثنين، 28 أغسطس 2023 09:43 م

"الزراعة" عن أسباب انخفاض سعر الدواجن: وفرنا 7.3 مليون طن من خامات الأعلاف

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:51 م

شعبة الدواجن: أسعار الدواجن تنخفض 5جنيهات للكيلو لتسجل 65 جنيها للمستهلكين

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 11:29 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة