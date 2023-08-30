اتحاد منتجى الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن والكيلو للمستهلك بـ63 جنيها

إبراهيم حسان

قال الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إن هناك توازن وتراجع فى أسعار الدواجن، ويشعر به المستهلك فى الفترة الحالية.

أضاف ثروت الزينى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن انخفاض الأسعار انخفضت بالمزارع إلى 55 جنيها، وتصل إلى المستهلك بالمتاجر إلى 63 جنيها، وهذا التراجع يصل إلى 22% بأسعار الدواجن.

وتابع نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن: "الدواجن هى البروتين الأول للمواطنين فى مصر، فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك، والدولة بها حاليا اكتفاء ذاتى من الدواجن وتتجه إلى التصدير".

وأشار الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد انخفاض فى أسعار البيض، وخلال شهور قليلة سيزيد الإنتاج وتنخفض الأسعار".