اليوم السابع
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الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:12 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إغلاق 40 مركز دروس خصوصية فى البحيرة.. وانتظام عمل مجموعات الدعم المدرسى

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:01 م
إغلاق 40 مركز دروس خصوصية فى البحيرة.. وانتظام عمل مجموعات الدعم المدرسى يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
البحيرة ناصر جودة

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أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام العمل بمجموعات الدعم المدرسى بمدارس البحيرة لتخفيف الاعباء عن كاهل أولياء الأمور وتيسيرا على الطلاب، مشيرا إلى وضع آليات منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم المدرسى فى مختلف المواد الدراسية وذلك بمقابل مادى مناسب وبسيط وتعد اختيارية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل.
 
وأوضح وكيل وزارة التعليم فى البحيرة، أنه تم تجهيز القاعات الخاصة بمجموعات الدعم بالمدارس داخل كل إدارة تعليمية وتزويدها بكافة الإمكانيات، واختيار أفضل المعلمين المتميزين والبارزين لتدريس المواد المختلفة فى مجموعات الدعم المدرسى وخاصة لمرحلة الشهادات العامة.
 
وأضاف أنه بالتوازى مع منظومة الدعم المدرسى يتم شن حملات يومية على مراكز الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها وتشميعها تنفيذا لقرار محافظة البحيرة فى هذا الشأن وانه تم اغلاق نحو 40 مركز دروس خصوصية بمختلف المدن والمراكز خلال الحملات الرقابية.

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محافظة البحيرة إغلاق مراكز دروس

مجموعات دعم مدرسى

تعليم البحيرة



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