إغلاق طريق قرية منهرى فى أبو قرقاص المنيا لمدة شهر

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الطرق بمحافظة المنيا، عن غلق طريق قرية منهرى بأبو قرقاص جنوب المنيا، لمدة شهر وذلك لقيام الهيئة القومة لمياه الشرب والصرف الصحى باستكمال أعمال تنفيذ خط طرد صرف صحى المار بطريق قرية منهرى الكرم التابعة لمركز ابوقرقاص، وذلك بناء على كتاب الهيئة القومة لمياه الشرب رقم 811 فى 26/8/2023.

كانت مديرية الطرق بالمنيا، قد اصدرت بيان رسمى قالت فيه انه سيتم إغلاف الطريق لمدة شهر يبدا من غدا الخميس حتى يوم 29سبتمبر، مع تحديد الطريق البديل منهرى ابوقرقاص البلد او طريق الكرم، عزبة مخلوف ابوقرقاص البلد من الناحية الجنوبية، ومن الناحية الشمالية طريق الكرم شرارة ابيوها طريق ترعة حافظ الشرقية.