إعفاء طلبة المدارس فى شمال سيناء من دفع المصاريف المدرسية

قال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تجدد هذا العام قرار وزارة التربية والتعليم بإعفاء طلبة المحافظة من دفع المصروفات المدرسية.

وأشار إلى أنه نظرا لظروف المحافظة يتم إعفاء الطلبة ويستفيد منه الجميع من الطلبة الدارسين بكافة المراحل التعليمية وبكافة المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه تيسيرا على أبناء شمال سيناء سبق وصدق اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تخفيض سن القبول للصف الأول الابتدائى شهرًا لأبناء مركز الشيخ زويد، و6 أشهر لمركزى الحسنة ونخل، وسيتم التخفيض بسن القبول فى هذه المراكز، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات، على أن يتم قبول للطلاب من أهل هذه المراكز فقط والتى تنطبق عليهم القواعد والتعليمات المنظمة لذلك.

وأضاف أنه تم تخفيض درجات القبول لفصول الخدمات، والتعليم الخاص، ومدارس التعليم الفنى، وشمل القرار تخفيض القبول فى مدارس الثانوية العامة نظام الخدمات من 190 درجة إلى 180، والتعليم الخاص من 170 درجة إلى 165، والتعليم الفنى بمدرسة الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الصناعية المعمارية من 170 درجة إلى 165، ومدرسة الشيخ زويد الصناعية من 180 درجة إلى 175.

وأيضًا مدرسة بئر العبد الصناعية من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الشهيد محمود حسن الصناعية من 180 درجة إلى 175، ومدرسة الشهيد إبراهيم محمد إبراهيم التجارية بنين من 160 درجة إلى 155، ومدرسة بئر العبد التجارية المشتركة من 160 درجة إلى 155، ومدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات من 190 درجة إلى 183.

وأكد على الجاهزية للعام الدراسى الجديد لافتا اه عقد اجتماعا موسعا بمديرى العموم، ومديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس بالمحافظة، تم خلال اعلان تفاصيل استقبال العام الدراسى الجديد بالمحافظة.