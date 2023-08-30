اليوم السابع
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إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم فى بنى سويف

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:33 ص
إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم فى بنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء شديدة عبارة عن مغص وقيء واشتباه تسمم ، داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بتعرض 6 أشخاص من أسرة واحدة لحالة اعياء شديد داخل منزلهم بقرية باها التابعة لمركز بني سويف.
 
دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطواريء بمستشفى بني سويف التخصصي.
 
واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي  سيده.ب.ش 65 عامًا، علي.ع.ع 12 عامًا، أحمد.م.س 3 أعوام، محمود.س، 3 أعوام، خلود.م.س، 10 أعوام، إيمان.ح.ب 27 عامًا، جرى تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.
 
 
 

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