إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى منطقة العياط

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 3 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق بالغياط بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 3 اشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

كما أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره لطريق إسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الخدمات الأمنية فى طريق إسكندرية الصحراوى مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.