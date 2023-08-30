إصابة شخص صدمته سيارة فى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شخصا صدمته سيارة بميدان الحصرى فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه والتحفظ على قائد السيارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.