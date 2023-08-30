إصابة شخص صدمته سيارة فى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر

أصيب شخصا صدمته سيارة بميدان الحصرى فى مدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه والتحفظ على قائد السيارة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بميدان الحصري، في مدينة 6 أكتوبر، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن سيارة صدمت شخصا مما أسفر عن إصابته، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، واستجوب رجال المباحث قائد السيارة لكشف ملابسات الحادث وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
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