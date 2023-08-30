إزاى تحمى نفسك من الأورام السرطانية.. خطوات بسيطة هتساعدك

كتبت نهير عبد النبى

يعتقد الخبراء أنه يمكن الوقاية من ثلث إلى نصف حالات السرطان، وذلك لأن بعض العادات اليومية يمكن أن تجعلنا أكثر عرضة للإصابة بالمرض، وتغيير هذه العادات قد يساعد في الوقاية.





وحسب ما ذكره موقع myhealth هناك بعض الخطوات قد تساعد في الوقاية من السرطان وهى:



-الإقلاع عن التدخين.

عند الإقلاع عن التدخين، فإنك تقلل من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان. وتشمل هذه سرطانات الرئة والمثانة والكلى والبنكرياس وعنق الرحم والفم والمريء والحنجرة.

-تناول مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه والفاصوليا والبقوليات الأخرى والأسماك والدواجن والحبوب الكاملة.

-تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء (مثل لحم البقر والضأن).

-تناول كميات أقل من اللحوم المصنعة (مثل الهوت دوج والنقانق والبسطرمة).

-تناول كميات أقل من الطعام المصنوع من الحبوب المكررة.

-الحد من الحلويات.

-البقاء في وزن صحي، لأن زيادة الوزن تزيد من خطر الإصابة ببعض أشكال السرطان قد يكون الأشخاص الذين توجد دهونهم الزائدة في منطقة الخصر أكثر عرضة للخطر من الأشخاص الذين توجد دهونهم الزائدة في الوركين أو الفخذين.

-النشاط اليومي قد يمنع عدداً من أنواع السرطان ويمكن أن يساعدك النشاط المنتظم في الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه.

-إن النشاط النشط والحصول على قسط كافٍ من النوم قد يعملان معًا على تقليل خطر الإصابة بالسرطان أكثر من النشاط وحده، خاصة بالنسبة للنساء.

-احمي بشرتك، معظم حالات سرطان الجلد تنتج عن التعرض لأشعة الشمس بكثرة. لحماية نفسك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.